Oliveira: "A Monza la Fiorentina era senza grinta, è impossibile vincere le partite così"

L'ex giocatore è intervenuto per parlare del brutto momento della Fiorentina

Ospite al Viola Park, l'ex attaccante Lulù Oliveira ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, ribadendo il suo legame profondo con l'ambiente gigliato e analizzando le difficoltà attraversate dalla squadra nelle ultime uscite.

"Contro il Monza sono mancate grinta e determinazione"

Nel ripercorrere l'ultima gara disputata dai viola, il ex centravanti ha evidenziato soprattutto un calo sul piano caratteriale in un passaggio chiave della stagione:

"Seguo sempre la Fiorentina, ho visto anche la partita contro il Monza. È mancata la grinta, la voglia, la determinazione, in una partita che poteva rilanciare il campionato."

"A Udine servirà più fame degli avversari, fiducia nel mister"

Per lasciarsi alle spalle il momento negativo e affrontare al meglio l'imminente trasferta in Friuli, Oliveira indica nel lavoro quotidiano e nella fiducia verso la guida tecnica le chiavi per invertire la rotta:

"L'obiettivo deve essere sempre lavorare. L'allenatore è capace di risolvere questo problema, e penso che lo risolverà il prima possibile. A Udine sarà difficile, loro avranno fame. La Fiorentina dovrà dimostrare di avere ancora più fame."

"Firenze è una piazza esigente che pretende attaccamento"

Infine, Oliveira ha ricordato quanto sia fondamentale onorare la maglia davanti a una tifoseria appassionata e competente come quella fiorentina: