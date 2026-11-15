Oliveira: "A Firenze portavo un falco nello spogliatoio, mi guardavano tutti stupiti"

L'ex giocatore ha ricordato un aneddoto dei tempi in viola

Alla vigilia dell'incrocio decisivo di Nations League tra Belgio e Italia, l'ex punta della Fiorentina Luis Oliveira, da tutti conosciuto come Lulù, si è raccontato in una lunga intervista a La Repubblica. Brasiliano d'origine, naturalizzato belga e ormai italiano d'adozione, Oliveira confessa di avere l'animo spaccato a metà per l'appuntamento di stasera: "Mi sento legato per un terzo a ciascuno di questi tre Paesi e farò il tifo per tutte e due le squadre. Sono riconoscente all'Anderlecht, che ha creduto in me da giovanissimo lanciandomi nel calcio che conta, ma gran parte del mio percorso professionale si è svolto in Italia, in particolare tra Cagliari e Firenze".

L'approdo in viola, lo schizzo di Ranieri e la sintonia con Batistuta Ripercorrendo le tappe più intense della sua parentesi gigliata, Oliveira dedica un pensiero affettuoso a Claudio Ranieri, l'allenatore che lo volle in Toscana: "Mi presentai nella sede del club e lui mi illustrò su un foglio, tramite uno schizzo, la posizione in cui intendeva schierarmi. Mi ha insegnato tantissimo, è un uomo straordinario con cui mantengo tuttora un legame splendido. Il suo lavoro fu decisivo per costruire l'affiatamento sul terreno di gioco con Batistuta: far coesistere al meglio un argentino e un brasiliano non era affatto scontato, eppure lui ci riuscì in modo impeccabile".

Un falco negli spogliatoi: "Lo posavo sull'armadietto" Nel corso della chiacchierata emerge anche un curioso e noto retroscena legato al suo celebre nomignolo, "Il Falco": "Mio padre gestiva un allevamento di falchi e galli, e sul campo mi avevano affibbiato quel soprannome. Fu così che durante gli anni fiorentini presi con me un esemplare di lanario: eravamo sempre insieme, lo portavo persino dentro lo spogliatoio! Lo appoggiavo in cima al mio armadietto prima di uscire per l'allenamento e a fine seduta rientravamo a casa insieme. Ho ancora davanti agli occhi lo sguardo sbalordito e divertito dei miei compagni: a ripensarci rido ancora adesso. Ma, in fin dei conti, cosa c'era di così strano?".