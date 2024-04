Offerte per Quarta ma lui vuole restare a Firenze. La Fiorentnia pensa all’offerta giusta per la cessione

La Fiorentina cambierà molto in difesa, non solo Milenkovic, ma anche Martinez Quarta potrebbe partire. Al netto dei sondaggi (ma del gennaio scorso) del Napoli, l’argentino ha tentazioni da… casa sua, in Sudamerica, come dalla Spagna. Avere estimatori significa poter ottenere ingaggi più alti rispetto a quello che gli è stato garantito fino ad oggi dalla Fiorentina. Lui, senza dubbio, punterebbe a rimanere ancora a Firenze. In Italia, ma l’offerta giusta potrebbe essere la chiave per aprire lo scenario di una cessione tutto sommato pesante (in positivo) anche per le casse viola. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CRISCITIELLO SU ITALIANO