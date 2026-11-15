Il protagonista Occasione per Fagioli, Corriere dello Sport: "Mancini lo impiegherà come mezz'ala alla Verratti"

A differenza di quel che accade alla Fiorentina, in Nazionale Fagioli viene schierato come mezz'ala e non come regista

La sfida di stasera tra Belgio e Italia potrebbe regalare spunti interessanti anche in chiave Fiorentina. Rispetto all'undici vittorioso contro la Francia, il commissario tecnico Roberto Mancini starebbe infatti valutando tre cambi di formazione, due dei quali appaiono ormai ben delineati: da una parte c'è il ballottaggio offensivo tra Vergara e Sebastiano Esposito, dall'altra il sempre più probabile impiego dal primo minuto di Nicolò Fagioli. A completare il quadro c'è poi la corsia mancina, dove l'infortunio di Cambiaghi — che ieri ha lasciato il ritiro azzurro — apre le porte a una maglia da titolare per uno tra Dimarco e Koleosho.

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'inserimento del centrocampista viola risponde a una precisa esigenza tattica del CT. Mancini intende affidarsi alla qualità tecnica e alla visione di gioco di Fagioli nel ruolo di mezzala "alla Verratti", soluzione già sperimentata con successo in Turchia. Nei piani dell'allenatore, è proprio il regista gigliato il profilo più adatto per contrastare e rispondere al palleggio dei Diavoli Rossi, completando una linea mediana di altissimo livello insieme a Tonali e Barella, forti anche di un bagaglio di esperienza superiore rispetto a Doumbia.