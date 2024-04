Nzola è praticamente fuori rosa dopo una stagione fallimentare. I diversi motivi e le parole di Italiano

Ancora una volta M’Bala Nzola è stato escluso dai convocati della Fiorentina. L’attaccante non è partito, ieri pomeriggio, per Bergamo dove stasera i viola affronteranno l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il club toscano ha nuovamente giustificato la sua assenza parlando di motivazioni personali, le stesse che hanno precluso all’angolano la trasferta di Salerno e l’incontro di Conference League con il Viktoria Plzen.

Ma non la sfida di tre giorni prima contro il Genoa: in quel caso – ha lasciato intendere la Fiorentina – si trattava di problemi fisici. Proprio con i rossoblù è iniziata una sorta di emarginazione per Nzola che a dire il vero ha radici ben più profonde. Sì, perché con l’arrivo di Belotti a gennaio è praticamente calato il sipario sull’ex Spezia: la trasferta di Lecce del 2 febbraio è stata la prima apparizione del Gallo in viola, ma anche l’ultima di Nzola da titolare. Almeno in campionato. Nelle ultime 15 sfide il giocatore ha giocato con il contagocce: gli sono stati concessi appena 177 minuti, vale a dire una decina a partita.

Difficilmente la Fiorentina può definirsi soddisfatta dei 13 milioni investiti per un calciatore capace di segnare finora 5 gol in 40 presenze complessive, l’ultimo dei quali il 7 marzo scorso. Il dato di fatto è che Nzola è ormai fuori rosa dopo una stagione pressoché fallimentare. Le dichiarazioni di Italiano a Salerno suonano come un campanello d’allarme assordante: «Mi auguro si possa vedere un Nzola sereno e libero mentalmente al più presto». La situazione è come minimo curiosa. Lo scrive Il Corriere dello Sport

