Nuovo protocollo Covid: stop alle partite con 9 calciatori positivi sui 25 della rosa

Stop all’attività col 35% di positivi nel gruppo squadra. È quanto prevede la bozza del protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport che è stata presentata alla Conferenza Stato-Regioni. Inizialmente si era ragionato sulla rosa aggregata, ma invece sta prendendo piede che il tetto sia di 25, un tetto che sarà fissato dalla Federcalcio e condiviso nelle prossime ore: la regola dice che si potrà giocare se il numero di positivi non supererà appunto il 35% dei 25 giocatori della rosa. Praticamente con 9 giocatori positivi non si potrebbe giocatori. Il protocollo prevede anche l’isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo d indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

