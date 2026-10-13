Notte da sogno per Tresoldi a San Siro: tripletta contro l'Inter per l'attaccante che piaceva alla Fiorentina

Impatto da urlo per l'attaccante italo tedesco del Brugge autore di tre gol contro l'Inter a San Siro

Una serata che, da milanista, Nicolò Tresoldi non dimenticherà mai. Non uno, non due, addirittura tre gol per il centravanti del Brugge nella sfida contro l'Inter, con i belgi che adesso sono avanti per 4-3 a San Siro. Dopo il primo gol sul rigore, l'attaccante italo tedesco del Brugge al 63 ha approfittato dell'errore di Martinez in uscita per depositare il pallone in rete per il nuovo vantaggio degli ospiti: 1-2 al 63'. Tutto facile per gli ospiti in area di rigore con il primo tentativo di Forbs respinto da Martinez e tap-in semplice semplice per l'italotedesco al 74' per una tripletta all'esordio a San Siro: una serata indimenticabile per l'ex obiettivo della Fiorentina come riportato da TMW.