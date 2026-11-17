Noriega sull'interesse di Como e Fiorentina: "Non ci penso, ma l'Europa è un obiettivo"

Il giocatore del Gremio ha parlato del suo futuro che può essere in Europa

Il centrocampista del Grêmio Erick Noriega, classe 2001 dalle origini nippo-peruviane, si è espresso in merito al proprio avvenire al termine del match vinto dal suo Perù contro la Bolivia.

Sondaggi dal campionato italiano Dalle indiscrezioni provenienti dal Sudamerica emerge un interesse concreto da parte di due club di Serie A, ovvero Fiorentina e Como. Il club gigliato, tuttavia, sarebbe costretto a rimandare un eventuale affondo alla sessione estiva di calciomercato, avendo già esaurito gli slot disponibili per il tesseramento di calciatori extracomunitari.

Le dichiarazioni del giocatore “Sinceramente, al momento è l'ultimo dei miei pensieri. Ritengo che sarebbe una mancanza di rispetto valutare un trasferimento proprio adesso che il Grêmio sta vivendo una fase così delicata e importante. Approdare nel calcio europeo resta senza dubbio una mia ambizione, ma oggi non è il momento opportuno per concentrarsi su questo”.