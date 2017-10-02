Non solo Montella, anche le panchine di Juric e Baroni traballano pericolosamente.

Il tecnico fiorentino ha perso fin'ora tutte le partite disputate mentre Juric ha raccolto solo due punti in sette partite

Ieri vi abbiamo riportato di una possibile valutazione della dirigenza rossonera per quanto riguarda il futuro di Vincenzo Montella. La panchina del Milan non è l'unica a rischio. Anche Baroni e Juric non sono partiti col piede giusto ed i rispettivi club stanno facendo le loro valutazioni.

Capitolo Benevento: la squadra ha perso tutte le partite. Tuttavia, gli avversari affrontati come ad esempio Inter, Roma e Napoli erano davvero proibitivi e la società ha deciso di dare ancora una chance a Baroni. Sarà decisiva la partita Verona-Benevento. La partita sarà importante anche per Pecchia dell'Hellas che in caso di sconfitta rischierebbe molto. I nomi per il dopo Baroni sono tre: Cosmi, Colantuono e Reja. Tutti i tre sono allenatori che con la loro esperienza potrebbe portare il club della strega ad una difficile salvezza.

A Genova invece è ancora più complicata la situazione relativa ad Ivan Juric. Ci sono buone probabilità che il tecnico possa essere esonerato durante la sosta per le partite delle nazionali. Il mister ha fatto molto male ed ha raccolto soltanto due punti in sette partite. I nomi per il dopo Juric sono tre: due sono in lizza anche per la panchina del Benevento ovvero Colantuono e Reja ma un'altra soluzione gradita dal presidente Preziosi è Guidolin.