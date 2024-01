Non semplice il ritorno in patria per Brekalo, scritte con offese sui muri della sua casa a Zagabria

Nella scorse ore Josip Brekalo ha lasciato Firenze per fare ritorno in Croazia, dove nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche con l’Hajduk Spalato prima di firmare con il suo nuovo club. L’operazione con la Fiorentina si è chiusa sulla base di un prestito oneroso di 500mila euro. Ieri sera il giocatore era sulle tribune del Poljud Stadium per assistere all sfida contro il Rijeka ed è stato salutato dagli oltre 30mila spettatori presenti sugli spalti. Se da una parte ha potuto respirare l’entusiasmo dei suoi prossimi nuovi tifosi, dall’altra l’attaccante ha dovuto fare i conti con la rabbia dei sostenitori della Dinamo Zagabria. Il calciatore, cresciuto proprio nelle giovanili della Dinamo, sembrava vicinissimo al ritorno salvo poi dover rinunciare visto il passo indietro della società croata in merito. Da qui si è aperta la strada che portava all’Hajduk, storica rivale proprio della Dinamo. Ed i tifosi di quest’ultima non hanno affatto gradito la scelta, tanto da aver invaso di scritte i muri davanti alla sua abitazione di Zagabria. “Brekalo Giuda”, uno dei tanti messaggi scritti a bomboletta sui muri. Lo scrive Tuttomercatoweb

