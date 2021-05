Non sarà questa settimana l’annuncio del nuovo allenatore della Fiorentina, possibile sorpresa

Chi si aspettava in questi giorni o in questa settimana il nome del nuovo allenatore della Fiorentina rimarrà deluso, a meno di clamorosi colpi di scena.

La società viola, come anticipato domenica sera, aspetterà la fine del valzer delle panchine delle prime della classe, quelle squadre che in questo momento sono davanti alla Fiorentina per scelte. Un pò come il gioco della sedia, qualcuno potrebbe rimanere in piedi, ecco, coloro che resteranno in piedi, saranno coloro che potrebbero davvero essere i nuovi possibili allenatori viola.

Non è una notizia che farà contenti in molti, coloro che pensano che la Fiorentina non può e non deve essere la seconda scelta di nessuno, ma in questo momento la realtà è questa. Quindi, prima sceglieranno le altre, poi la Fiorentina. Perchè da queste scelte potranno aprirsi nuovi orizzonti per nomi che magari sono sempre stati ritenuti lontani.

Ci sono allenatori che il prossimo anno, dovranno, quasi obbligatoriamente, tornare a sedersi in panchina. Stiamo parlando di Allegri, Sarri e Spalletti. Tolto il primo, irraggiungibile, gli altri due, in mancanza di altro, potrebbero anche sedersi a trattare seriamente con la società viola. Oppure, proprio loro potranno andare a sedersi sulla panchine di squadre importanti e cosi liberare tecnici che potrebbero scegliere di sentire la proposta della Fiorentina.

Anche Gattuso, che in tanti hanno dato nelle scorse settimane come sicuro viola, prima sta aspettando di capire l’esito della situazione con Juventus e Lazio, poi, eventualmente, si potrà mettere seduto definitivamente con Pradè e Commisso.

Insomma, il puzzle si deve comporre e a Firenze cercano di capire come e dove andranno certi pezzi. La sensazione che si respira in casa Fiorentina è che il nome del prossimo allenatore sarà una grande sorpresa, perchè davvero, può succedere di tutto. Non ci resta che aspettare.

Flavio Ognissanti, Francesco Pistola

