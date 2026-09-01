Non risultano infortuni per Pedro Goncalves. Non sta giocando con lo Sporting perché era sul mercato

Goncalves sta bene, l’ultimo infortunio a Dicembre

La Fiorentina ha chiuso l’affare per Pedro Goncalves dallo Sporting Lisbona. Operazione in prestito con obbligo per l’esterno d’attacco sinistro, la Fiorentina si assicura così un grande colpo.

In questi minuti tanti tifosi viola si interrogano sul suo mancato utilizzo in questa stagione, e si è sparsa la voce di un suo possibile infortunio. Il calciatore effettivamente ha sofferte di infortuni in passato ma in questo momento non risulta infortunato.

Non ha giocato in questo inizio di stagione perché lo Sporting lo aveva messo sul mercato sperando di fare un incasso, di fatto era fuori dal progetto tecnico. L’ultimo infortunio è stato nei primi dicembre ed è rientrato a fine Gennaio, da quel momento comunque ha messo a referto 5 gol e 3 assist, chiudendo la stagione alla grande