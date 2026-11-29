L'analisi Non è il tempo di cercare scuse. L'ambiente comincia a perdere la pazienza, Monza ha lasciato ferite profonde

Al Bluenergy Stadium, servirà dunque molto più di una semplice reazione d’orgoglio. Serviranno punti, personalità e soprattutto quella continuità che finora è mancata

Non è più tempo di rimandare, né di cercare giustificazioni. La Fiorentina arriva alla trasferta di Udine con la necessità di dare un segnale forte, prima ancora che al campionato, a se stessa e a un ambiente che comincia inevitabilmente a perdere pazienza. Anche se, come testimonia il settore ospiti esaurito dello stadio friulano, i tifosi non hanno certo perso la voglia di spingere la squadra. La sconfitta di Monza ha lasciato ferite profonde, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per il modo in cui è maturata. Una prestazione preoccupante, che ha riportato a galla limiti, fragilità e interrogativi che accompagnano la stagione viola fin dalle prime giornate. Il sedicesimo posto con appena nove punti dopo dodici partite racconta una realtà difficile da nascondere: la Fiorentina è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Al Bluenergy Stadium, servirà dunque molto più di una semplice reazione d’orgoglio. Serviranno punti, personalità e soprattutto quella continuità che finora è mancata. Anche perché il calendario non concede pause e ogni occasione persa rischia di rendere ancora più complicata la rincorsa verso una posizione di classifica più tranquilla.

La partita si presenta delicata anche per Paolo Vanoli. La panchina del tecnico viola è inevitabilmente sotto osservazione, nonostante le rassicurazioni arrivate dall’allenatore stesso. In conferenza stampa ha ribadito di sentirsi «l’uomo giusto al posto giusto», allontanando le voci su possibili tensioni con la squadra e sottolineando la necessità di restare uniti. Il ritiro al Viola Park, ha spiegato, non è stato punitivo, ma un’opportunità per confrontarsi, analizzare gli errori e ritrovare compattezza. Parole che adesso dovranno trovare riscontro sul campo.

Vanoli ha chiesto una Fiorentina coraggiosa, consapevole della propria situazione e degli errori commessi. Non basta più reagire quando si va in svantaggio: bisogna imparare a gestire le partite, mantenere attenzione e avere l’umiltà necessaria per affrontare una stagione che, almeno per il momento, ha obiettivi ben diversi da quelli immaginati in estate.

Sul piano delle scelte, l’emergenza in difesa potrebbe spingere il tecnico a confermare il 4-3-3. Davanti a De Gea, spazio a Jimenez e Joao Mario sulle corsie esterne, con Dragusin e Ranieri al centro, considerata l’indisponibilità di Pongracic e Viery. In mezzo Fagioli dovrebbe riprendere le chiavi della regia, affiancato da Ndour e Brescianini, con Oulai - contrattempi a parte - potrebbe essere la valida alternativa a uno dei due. In attacco, Mastantuono e Njie sono favoriti sulle fasce, con Pellegrino riferimento centrale.

Di fronte ci sarà un’Udinese che, nonostante una classifica complicata, cerca riscatto e continuità. Una squadra fisica, capace di mettere in difficoltà gli avversari e che proverà a sfruttare il fattore campo. Ma la vera partita, per la Fiorentina, sarà soprattutto contro le proprie paure e le proprie contraddizioni. Perché continuare a parlare di prospettive ha senso solo se si comincia, a costruire un presente.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione