Non basta Cabral ai viola, al Franchi Fiorentina-Monza finisce 1-1. Non un buon inizio di 2023

Al 4′ la Fiorentina ci prova con Dodò che va al tiro ma viene respinto agevolmente dai difensori del Monza. Al 13′ gran botta dalla distanza di Saponara, tiro deviato in angolo. Al 14′ Biraghi tira in porta da corner, per poco Di Gregorio non viene beffato. Al 18′ Colpani tira in porta ma il pallone finisce sul fondo. Al 18′ la Fiorentina passa in vantaggio con Cabral che scappa in profondità sul lancio di Quarta e batte Di Gregorio. Al 24′ Bianco prova il tiro in porta. Al 28′ Igor buca, cross dentro per Colpani che si smarca da Quarta e va al tiro in porta in scivolata che finisce alto sopra la traversa. Al 31′ Ikoné fa tutto da solo salta l’uomo arriva in area ma non trova la porta. Al 32′ Barak allarga per Cabral che va al tiro, arriva debole tra le mani di Di Gregorio. Al 45′ Duncan tira ma spara alto.

Al 51′ angolo battuto dentro per Quarta che tira schiacciando a terra, palla che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 54′ il Monza aumenta il ritmo. Al 61′ il Monza pareggia i conti con Carlos Augusto. Al 65′ angolo per Quarta che tenta l’incornata ma non trova lo specchio della porta. Al 66′ Birindelli prova il tiro. Al 66′ Cabral tenta il tiro, para Di Gregorio. Al 70′ Ikoné corre sulla fascia poi si accentra e prova il tiro ma spara in curva. Al 75′ grande occasione per il Monza, prima Terracciano salva poi un giocatore del Monza spara fuori. Al 77′ Barak si gira e prova il tiro, pallone che finisce sul fondo. Fiorentina-Monza finisce 1-1.

