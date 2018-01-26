Pochi nomi, zero acquisti o trattative calde. Tutto sulla situazione di mercato attuale della Fiorentina

Al termine della terza settimana di mercato invernale, si vanno delineando tattiche, strategie e obiettivi delle venti squadre di Serie A, che hanno solo altri cinque giorni per capire dove e come int...

Al termine della terza settimana di mercato invernale, si vanno delineando tattiche, strategie e obiettivi delle venti squadre di Serie A, che hanno solo altri cinque giorni per capire dove e come intervenire per vivere una seconda parte di stagione da protagoniste. In casa Fiorentina non sono previsti scossoni dal mercato, anche perché le voci su un addio di Babacar si sono attenuate e in questo momento si pensa più al rinnovo di Badelj, ancora in forte dubbio, che a colpi in entrata.

IN ENTRATA German Conti nella lista di Pantaleo Corvino, ma il difensore classe '94 del Colon è eventualmente di un obiettivo per l'estate. All'uomo mercato viola piace e non poco Szymon Zurkowski, centrocampista classe 1997 in forza al Górnik Zabrze. Il rinnovo di Badelj non appare vicino e Corvino lo ha ribadito in più di una occasione. La voce su un inserimento su Aleix Vidal non sembra poter portare a sviluppi concreti.

IN USCITA Detto di Badelj, ci sono in ballo le situazioni di Maxi Oliveira e Cristoforo, mentre la trattativa per dare via Carlos Sanchez si è bloccata. Possibile addio anche per Babacar, ma solo con un'offerta in grado di convincere la proprietà a privarsi di un giocatore che ha comunque inciso in questa prima parte di stagione.

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