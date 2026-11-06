Sfida speciale Njie suona la carica: "Juve partita più importante per Firenze, dobbiamo vincere senza scuse"

L'esterno viola mette nel mirino i bianconeri e racconta le motivazioni in vista di una sfida dal significato speciale per la tifoseria

La prima chiamata con la nazionale maggiore svedese rappresenta un traguardo importante per Alieu Njie, che non nasconde tutta la propria soddisfazione per l'opportunità ricevuta. L'esterno della Fiorentina, intervistato dal portale svedese Fotbollskanalen, ha ripercorso le ultime tappe della sua esperienza in viola, soffermandosi anche sulle difficoltà incontrate e sulla voglia di continuare a crescere.

La gioia per la convocazione

“Sono concentrato al massimo per fare il meglio alla Fiorentina, ma ovviamente speravo di essere convocato - ha detto Njie commentando l'ingresso nella lista dei convocati della Svezia - È una sensazione fantastica. È qualcosa per cui ho lottato a lungo e ora ho finalmente l'opportunità. Sarò felice a prescindere da come andrà a finire. Ho avuto anche una breve chiacchierata con il Ct Potter, l'ho ringraziato, non avevo parole".

La crescita personale e le difficoltà

"Sono contento della mia ultima prestazione, ma ci troviamo in una situazione difficile con partite che avremmo dovuto vincere e non ci siamo riusciti. La squadra, l'allenatore e lo staff mi hanno spronato e mi hanno dato una mentalità diversa che mi spinge a lottare ogni giorno. All'inizio ero frustrato quando mi trovavo in situazioni così favorevoli ma non riuscivo a segnare, la cosa mi ha un po' demoralizzato... Si trattava solo di sbloccarsi"

Juventus-Fiorentina, una sfida speciale

"Con la Juventus è la partita più importante per Firenze, e per me è come un derby. Dobbiamo scendere in campo, lottare e vincere senza scuse. In questo momento, tutta l'attenzione è concentrata su quella partita".