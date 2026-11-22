L'analisi Njie sta bene ma occhio a Gnonto, Corriere dello Sport: "Sarà in campo, è uno occasione attesa da settimane"

L'esterno di piede destro ha raccolto fino ad ora 260 minuti in campionato. Visto un Njie non al 100% potrebbe essere l'occasione giusta per incidere

Njie sta bene, ma Gnonto è pronto. Questo ha detto Vanoli ieri, senza la rima, ma il senso è stato quello e prendendosi comunque oggi per la scelta definitiva dopo la rifinitura, come sempre si fa quando la decisione ha bisogno di tutto il tempo possibile: però, tutto porta alla seconda presenza da titolare in campionato per l'ex Leeds e, guarda caso, la prima e unica è stata contro il Genoa a Marassi in uscita dall'altra sosta.

PART-TIME. Sarebbe, forse è, un'occasione ghiotta per Gnonto di entrare dentro davvero a questa Fiorentina, sicuramente più di quanto è stato finora come ricordano i 260 minuti disputati in nove presenze: per essere risorsa nella ripresa, per dare vivacità e corsa nelle due fasi di gioco a seconda delle esigenze di Vanoli. Utile, certo, perché ormai una partita si gioca in sedici e gli allenatori chiedono il massimo a chi ne fa solo un pezzetto con uguali responsabilità. L'ala fatta debuttare da Mancini in azzurro a diciotto anni e mezzo non fa eccezione, anzi è un po' il prototipo ideale di quest'idea almeno nella Fiorentina e lo dimostrano sempre i suoi numeri dal Genoa in avanti: 27 minuti contro il Como, 15’ contro l'Inter, 21' contro l'Atalanta, 27' contro il Sassuolo e soltanto 4' contro la Juventus (e in precedenza aveva disputato l'intero secondo tempo al posto di Mastantuono contro il Torino quando c'era ancora Grosso a Firenze), poi 30' a Venezia e 10' contro il Napoli. Prove provate che il tecnico viola conta da abbastanza a molto su Gnonto tra i calciatori che all'inizio vanno in panchina e intorno a cui poi ridisegna la squadra tatticamente, ma stavolta no: stavolta la contusione alla coscia rimediata da Njie in Polonia (al debutto in nazionale) potrebbe aprire la strada a una soluzione differente, che misceli la prudenza sull'ex Torino da un lato alla ricerca del miglior terzetto alle spalle del centravanti dall'altro. Gonçalves tra Mastantuono e appunto Gnonto, per la cronaca, sempre a quelle che sono state le indicazioni affidate alla rifinitura odierna.

OCCASIONE. Che cosa cambierebbe? Senza Njie verrebbe a mancare almeno all'inizio uno degli elementi più in forma di questo periodo, come raccontano inequivocabilmente i tre gol consecutivi segnati dall'esterno svedese nelle ultime tre partite di campionato, ed è uno dei motivi che induce Vanoli a pensarci fino alle ore immediatamente precedenti la sfida del Brianteo contando sul giorno in più garantito dal posticipo (serale), mentre viceversa il dinamismo e la capacità di Gnonto di adattarsi subito alle necessità contingenti sarebbero caratteristiche utili alla Fiorentina per fronteggiare l'avvio prevedibilmente veemente del Monza di Juric, così ad esempio con l'Atalanta in un primo tempo con tante palle-gol non sfruttate da Varela e compagni. Insomma, l'infortunio senza conseguenze a Njie ha fatto tirare un sospiro di sollievo al Viola Park, ma Gnonto è pronto: perché sa che è (sarebbe) l'occasione che aspetta da settimane.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport



