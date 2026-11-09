Njie: "Il lavoro dà i suoi frutti, dobbiamo dare tutto per questa maglia. Ringrazio i tifosi"
Le parole di Njie. autore del gol del momentaneo 2-1
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2026 13:14
Ieri Alieu Njie è stato uno dei protagonisti nel pareggio interno della Fiorentina contro la Juventus. Di seguito le sue parole pubblicate sui social: "Il lavoro comincia a dare i suoi frutti, ma c'è ancora molta strada da fare. Continuiamo a lavorare, crescere e dare tutto per questa maglietta! Grazie per essere stati con noi".