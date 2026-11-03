Njie, gol e assist in due partite consecutive: dal 2004/05 ci erano riusciti soltanto Mutu e Ljajic
Il curioso dato statistico di Alieu Njie
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2026 16:18
Le ultime due partite sono state particolarmente positive per la Fiorentina, ma soprattutto per il giovane svedese Njie. Tra il pareggio contro l’Atalanta e la vittoria contro il Sassuolo, il classe viola ha messo a referto un gol e un assist in entrambe le gare.
Un rendimento tutt’altro che comune, come confermano i dati OptaPaolo: dalla stagione 2004/2005, con il ritorno della Serie A a 20 squadre, prima di Njie soltanto altri due calciatori viola erano riusciti a registrare almeno un gol e un assist per due partite consecutive: Adrian Mutu, nel 2006 e nel 2007, e Adem Ljajic, nel 2013.