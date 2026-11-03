Njie, gol e assist in due partite consecutive: dal 2004/05 ci erano riusciti soltanto Mutu e Ljajic

Il curioso dato statistico di Alieu Njie

Le ultime due partite sono state particolarmente positive per la Fiorentina, ma soprattutto per il giovane svedese Njie. Tra il pareggio contro l’Atalanta e la vittoria contro il Sassuolo, il classe viola ha messo a referto un gol e un assist in entrambe le gare.

Un rendimento tutt’altro che comune, come confermano i dati OptaPaolo: dalla stagione 2004/2005, con il ritorno della Serie A a 20 squadre, prima di Njie soltanto altri due calciatori viola erano riusciti a registrare almeno un gol e un assist per due partite consecutive: Adrian Mutu, nel 2006 e nel 2007, e Adem Ljajic, nel 2013.