Njie esulta sui social: "Tre punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!"
Njie esulta dopo la prima vittoria in Serie A della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 12:37
Contro il Venezia è arrivata la prima vittoria stagionale della Fiorentina. Tra i protagonisti in campo anche Alieu Njie, schierato dal primo minuto al Penzo e ritrovato dal suo ex allenatore Paolo Vanoli, che lo aveva lanciato ai tempi del Torino.
Al termine della gara, l’attaccante ha celebrato il successo sui propri profili social: “Tre punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!”