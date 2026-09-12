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Njie esulta sui social: "Tre punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!"

Njie esulta dopo la prima vittoria in Serie A della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 12:37
Njie esulta sui social: "Tre punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!" -
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Contro il Venezia è arrivata la prima vittoria stagionale della Fiorentina. Tra i protagonisti in campo anche Alieu Njie, schierato dal primo minuto al Penzo e ritrovato dal suo ex allenatore Paolo Vanoli, che lo aveva lanciato ai tempi del Torino.

Al termine della gara, l’attaccante ha celebrato il successo sui propri profili social: “Tre punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!”

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