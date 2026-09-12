Njie esulta sui social: "Tre punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!"

Njie esulta dopo la prima vittoria in Serie A della Fiorentina

Contro il Venezia è arrivata la prima vittoria stagionale della Fiorentina. Tra i protagonisti in campo anche Alieu Njie, schierato dal primo minuto al Penzo e ritrovato dal suo ex allenatore Paolo Vanoli, che lo aveva lanciato ai tempi del Torino.

Al termine della gara, l’attaccante ha celebrato il successo sui propri profili social: “Tre punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!”