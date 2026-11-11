Njie conquista subito i compagni in nazionale: “Ha un potenziale enorme. Può saltare chiunque nel 1vs1”

Tanti compagni di nazionale hanno elogiato Njie

Tutti pazzi per Njie, non solo i tifosi della Fiorentina ma anche i compagni di nazionale svedese. Njie infatti per la prima volta è stato convocato in nazionale maggiore e alcuni suoi compagni lo hanno elogiato molto.

Karlstrom infatti intervistato da Fotbolskalanen ha dichiarato: “Si vede che è un giocatore con potenziale e ho un compagno di squadra (Enzo Ebosse, all'Udinese) che ha giocato con lui a Torino. Ne ha parlato benissimo, dice "Karlis" a proposito di Njie. Ha un potenziale enorme e lo abbiamo visto nelle ultime partite di Serie A. Molto promettente. Ebosse mi ha detto che può diventare fortissimo, può sfidare chiunque nell’1vs1 e ha tutto per diventare un fenomeno.”

Anche Kuluseviski ha parlato di Njie: “Ho sentito dire cose davvero ottime su di lui, che è molto bravo. Sono sempre qui per ricevere consigli, soprattutto perché sono già stato in Italia. Quindi sarà divertente conoscerlo e giocare con lui, ma ho sentito parlare molto bene di lui. Cosa mi hanno detto di lui? Che è un giocatore davvero bravo che fa la differenza. Gioca sull'ala ed è destro. Sarà davvero bello conoscerlo come persona e come calciatore.”

Infine anche Elanga lo ha elogiato: “Alieu è molto veloce e sta segnando molti gol in Serie A adesso. È uno dei campionati più importanti del mondo. Sta segnando contro grandi squadre. Quindi è molto bravo.”