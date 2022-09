Niente Under21 per Toci: il giovane della Fiorentina è stato chiamato in Nazionale maggiore

Grande notizia per Eljon Toci! Il giovane attaccante della Fiorentina classe 2003, non si è allenato con l’Under 21 dell’Albania dove era stato convocato per le prossime gare internazionali della propria Nazionale. Bensì, informano i media albanesi, lo stesso Edy Reja ha deciso di convocarlo in Nazionale maggiore, anche a causa di alcune defezioni dell’ultimo momento, su tutti quella di Uzuni. Nel caso in cui quest’ultimo non dovesse riuscire a superare i suoi problemi fisici Toci rimarrà con la Nazionale maggiore.

Foto: Toci Instagram