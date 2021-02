Niente Montella, il Cagliari sceglie il tifoso della Fiorentina Leonardo Semplici come nuovo allenatore

Leonardo Semplici sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito è stato il primo e unico nome dopo la rovinosa sconfitta contro il Torino L’incontro di ieri aveva permesso di mettere le basi, anche se era mancata l’intesa definitiva per una questione di staff. Alla fine è prevalsa la linea Giulini che aveva già avviato contatti indiretti con Semplici, poi l’avvento di Capozucca (anticipato da Sportitalia lo scorso 12 gennaio) ha un po’ rimescolato le carte e creato un minimo di confusione. Sugli altri candidati non c’era stata unita di intenti e convinzione. In realtà, Giulini aveva puntato su Semplici e adesso siamo ai dettagli. Il Cagliari ha trovato il sostituto di Di Francesco, ci sarà subito da preparare la delicatissima trasferta di Crotone. Semplici ha risolto con la Spal, sarà da domani in Sardegna, firmerà fino al 2022 (un anno e mezzo) e potrà lavorare con il suo staff. Passa la linea Giulini, ora la disperata impresa salvezza.

