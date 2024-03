Niente diretta in chiaro per la Fiorentina in coppa: Su TV8 c’è Brighton-Roma

Come successo per il match di andata, anche il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa non sarà visibile in chiaro su TV8 che ha scelto per trasmettere la partita tra Roma e Brighton terminata 4-0 per i giallorossi all’Olimpico la settimana scorsa. La gara dei viola sarà visibile su DAZN, SKY e NOW.