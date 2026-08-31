Niente Bologna per Gudmundsson, Di Marzio: "Ai rossoblù va l'ex Juve Mbangula, ora al Werder Brema"

L'ex giocatore bianconero dovrebbe andare a Bologna

Albert Gudmundsson non approderà al Bologna. Come riferito da Gianluca Di Marzio, è stato trovato l'accordo tra Atalanta e Bologna per il trasferimento di Jonathan Rowe: la formazione allenata da Maurizio Sarri si è aggiudicata l'esterno offensivo mediante un prestito con obbligo di riscatto quantificato in 35 milioni di euro, a cui si aggiungono 5 milioni di bonus.

Per rimpiazzarlo, la società emiliana ha virato con decisione su Samuel Mbangula, pronto a trasferirsi dal Werder Brema con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Gudmundsson, le opzioni ancora concrete per il suo futuro rimangono la Lazio e il Galatasaray.