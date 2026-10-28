Colpo grosso Niente barricate, a San Siro per vincere: il Bologna di Palladino piega il Milan con un netto 4-2

I rossoblù vanno avanti con Mbangula, subiscono la rimonta di Cissé ma reagiscono nella ripresa: il poker finale premia una squadra mai rinunciataria

Il Bologna di Raffaele Palladino firma una grande serata a San Siro, battendo il Milan 4-2 e interrompendo l’imbattibilità in campionato dei rossoneri. Una vittoria costruita con coraggio, personalità e la voglia di giocarsela fino in fondo, senza rinunciare alla pressione neppure nei momenti più delicati. Protagonista assoluto Samuel Mbangula, autore di una tripletta, ma il merito è di tutta una squadra che ha saputo reagire alle difficoltà e colpire al momento giusto.

L’avvio è promettente per gli emiliani, che passano all’8’: il pressing permette di recuperare palla, Zortea sfonda sulla destra e mette al centro per Mbangula, bravo a battere Maignan. Il Milan, però, sfrutta due disattenzioni difensive e ribalta il risultato con la doppietta di Alphadjo Cissé, a segno al 14’ e al 27’. Si va al riposo sul 2-1 per i padroni di casa, ma il Bologna non perde fiducia.

Nella ripresa Palladino cambia le carte in tavola e i suoi alzano nuovamente il ritmo. Al 60’ una punizione di Miranda provoca l’autogol di Bartesaghi, poi, appena due minuti dopo, Mbangula completa la rimonta sfruttando un altro assist del neoentrato. Il Milan accusa il colpo e fatica a costruire occasioni pericolose, mentre il Bologna continua a cercare spazi senza limitarsi a difendere il vantaggio.

All’86’ arriva il colpo del definitivo 4-2: Odgaard guida la ripartenza e serve Mbangula, che firma la tripletta personale e chiude i conti. È la fotografia della serata rossoblù: anche quando potrebbe abbassarsi e proteggere il risultato, la squadra sceglie di attaccare.

Palladino porta a casa tre punti pesanti con una prestazione che racconta un’idea precisa di calcio: andare a San Siro per vincere, non per aspettare gli avversari. Il Bologna soffre, reagisce e colpisce, dimostrando che personalità e atteggiamento possono fare la differenza anche contro una grande.