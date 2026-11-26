Nicoletti: "Vanoli esonerato se a Udine non fa risultato. Andreazzoli? Con lui andremmo diretti in B"

Le parole di Nicoletti in vista della trasferta di Udine

L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “Udine è un crocevia importante per la stagione della Fiorentina. Se a Udine non fai risultato o reazione, da lunedì arriva un nuovo tecnico. Del resto Vanoli ha avuto due mesi per lavorarci su questa squadra".

Tra i nomi circolati per un eventuale cambio in panchina c’è quello di Aurelio Andreazzoli, allenatore della Primavera Viola, un’ipotesi che Nicoletti boccia: “Scarterei l’ipotesi Andreazzoli perché la Fiorentina andrebbe in Serie B. Mi aspetto un profilo esotico, proveniente dalla penisola iberica”.