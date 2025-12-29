29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:33

Nicoletti rivela: “Paratici vuole inserire una via d’uscita a giugno, sta temporeggiando perché è titubante sul progetto”

29 Dicembre · 14:08

Costantino Nicoletti rivela dei nuovi importanti dettagli sul possibile arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina

L’intermediario di mercato e procuratore, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio, ha rivelato un particolare importante legato all’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina.

Le sue parole: “Il dirigente sta valutando l’opzione di inserire una via d’uscita a giugno – ha detto – In pratica, se la Fiorentina retrocedesse ci vorrebbero tre anni per ricostruire tutto, arriveremmo a dieci anni di gestione italoamericana. Nel contratto la via di fuga la vuole mettere, ci devono essere condizioni particolari nell’accordo. E questo ci deve far riflettere”. 

Aggiunge: “L’arrivo di Paratici sembra l’arrivo di Harry Potter. Ha questo desiderio spasmodico di tornare in Italia, ma non è riportato dalla piena. Anche questo temporeggiare legato a fantomatici problemi burocratici sembra un temporeggiare per vedere cosa succede con la Cremonese e come finisce il girone d’andata. L’impresa non è impossibile, puoi recuperarla perché questa è una Serie A davvero mediocre”. 

