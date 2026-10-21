Nico Paz: "Il mio gol alla Batistuta? No, ho imparato da mio padre il colpo di testa così"

Il fantasista argentino è tornato sul gol ai viola

Alla vigilia dell'atteso appuntamento di Champions League contro il Manchester United, i riflettori sono tutti puntati su Nico Paz. Il gioiello del Como, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida europea, è tornato a parlare del successo per 3-1 conquistato in trasferta contro la Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla pregevole marcatura di testa messa a segno al Franchi.

Nel capoluogo toscano, quella rete aveva immediatamente evocato i ricordi di grandi bomber argentini del passato legati alla storia viola, come Gabriel Omar Batistuta e Hernán Crespo. Interrogato dai cronisti su questo prestigioso accostamento, il giovane talento ha spiazzato tutti con una battuta legata ai suoi affetti più cari: «Più che a Crespo o Batistuta, il colpo di testa l'ho ereditato da mio papà», ha svelato con un sorriso, svelando la matrice familiare di un fondamentale tecnico non comune per un fantasista.

Nonostante l'impatto devastante che sta avendo in questa stagione, Paz mantiene i piedi per terra e guarda già al futuro, consapevole del proprio potenziale inespresso: «So perfettamente di dover crescere sotto molti punti di vista», ha ammesso il centrocampista. «Per riuscirci, continuo a sudare e lavorare ogni singolo giorno insieme al mister e a tutto lo staff tecnico».

Ora la testa è interamente rivolta al palcoscenico europeo: il Manchester United è avvisato.