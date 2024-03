Nico Gonzalez tornato tardi dall’Argentina. Italiano a colloquio con il numero 10 per valutare la titolarità

In vista di Fiorentina-Milan, come riporta Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano opterà per il solito 4-2-3-1 con Terracciano a difendere i pali. Per quanto riguarda la difesa i due centrali probabilmente saranno Milenkovic e Martinez Quarta. Kayode è la prima scelta come terzino destro mentre Biraghi agirà sulla corsia opposta. A centrocampo, invece, ci saranno Arthur e Mandragora in mediana con Beltran nelle vesti di trequartista, data anche l’assenza dell’ex Bonaventura squalificato. Ikonè e Sottil verranno impiegati nel ruolo di esterni offensivi. Unica punta il Gallo Belotti. Gonzalez, tornato dagli impegni con l’Argentina, si è allenato con il gruppo ma al momento Italiano sembra non volerlo rischiare viste le tante partite ravvicinate: nella giornata della gara è comunque previsto un colloquio tra i due per capire effettivamente le sue condizioni.

LE PAROLE DI ITALIANO PRIMA DEL MILAN