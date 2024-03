Nico Gonzalez titolare contro il Milan? Italiano deciderà sabato mattina. Va gestito al meglio 

Nico Gonzalez giocherà contro il Milan? Questo uno dei dubbi dei giorni che precedono la sfida di sabato contro la squadra di Stefano Pioli. Le tappe, saranno le stesse già viste tante volte in occasioni simili. Tanto confronto con Italiano, un’analisi attenta sulle sue condizioni e soltanto sabato mattina la decisione sulla sua presenza o meno dal primo minuto.

Non bisogna dimenticare infatti, che mercoledì arriva l’Atalanta in Coppa Italia e Nico Gonzalez va gestito al meglio. Non ci sono dubbi sulla voglia del giocatore che vuole tornare ad essere decisivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

DAL VIOLA PARK