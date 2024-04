Nico Gonzalez, prima doppietta in Serie A e prima volta con 9 gol nel campionato italiano: è record personale

Come riporta OptaPaolo, per la prima volta da quando Nico Gonzalez è arrivato in Italia, l’argentino ha segnato una doppietta in Serie A, ed è anche la prima volta che nella massima serie italiana il giocatore della Fiorentina ha raggiunto 9 gol stagionali (con ancora 5 partite da giocare). Infatti la stagione scorsa (22/23) il nazionale argentino si era fermato a 6 reti in Serie A e le due doppiette messe a segno sono state in Conference League contro Hearth of Midlothian e Basilea. Nella sua prima stagione a Firenze (2021/22) in campionato segnò 7 gol contro 7 squadre diverse. In questa stagione la sua unica doppietta fino ad ora era stata quella contro il Rapid Vienna nei play-off di Conference League.

2 & 9 – Nicolás González has scored his first brace in Serie A. In addition, the Argentine registered his record of goals in a single season in Serie A: 9 goals, in 25 appearances. Record.#FiorentinaSassuolo #SerieA pic.twitter.com/1HlNGFHxjG — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 28, 2024

