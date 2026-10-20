Nessuna risposta della Lega alla Fiorentina: sparito l'audio Var e nessuna immagine sul fuorigioco

Orsato non risponde alla lettera della Fiorentina

Non ha portato frutti la protesta messa per iscritto dalla Fiorentina alla Lega calcio per l'arbitraggio visto in Fiorentina-Como. Il club viola aveva infatti chiesto delle spiegazioni per il mancato annullamento del gol del Como e per la rete annullata a Pongracic per fuorigioco. Una richiesta che però non ha portato a niente.

Infatti la lega non ha risposto al club viola che aveva anche chiesto l'audio del VAR e un'immagine che mostrasse correttamente il fuorigioco di Pongracic. Invece nessuna risposta e di conseguenza nessuna immagine fornita e nemmeno l'audio del VAR che attualmente è sparito. Non una scelta felice da parte dell'AIA e della Lega calcio, con i viola che dopo essere stati derubati restano anche senza spiegazioni e risposte