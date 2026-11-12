Nessuna cessione per Oulai a gennaio: per la Fiorentina è un pilastro, il club punta su di lui

Oulai resterà alla Fiorentina

Da settimane rimbalzano le voci di una possibile partenza già a gennaio per Oulai che sarebbe pronto a rientrare in Turchia. Ma in realtà non c’è nessuna possibilità che Oulai lasci la Fiorentina a gennaio.

Infatti il club viola ha investito molto su di lui, circa 29 milioni di euro, e non ha intenzione di privarsene dopo pochi mesi. Oulai dunque è e resterà un pilastro di questa Fiorentina