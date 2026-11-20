Infermeria Nessun problema per Njie, Corriere dello Sport: "Non sottoposto ad alcuna visita. Ottime chance di averlo a Monza"

Alla ripresa degli allenamenti di oggi, prevista per la mattina, sarà più chiaro il suo quadro. Ma le condizioni del classe 2005, come spiegato, non preoccupano oltremodo

FIRENZE - Nella giornata di ieri, la Fiorentina ha avuto a disposizione ventiquattro ore di relax prima di immergersi nella tre giorni di lavoro che la porterà al nuovo inizio in campionato e alla trasferta di Monza. Paolo Vanoli ritroverà anche gli ultimi giocatori tornati dagli impegni con le proprie nazionali, tra cui Franco Mastantuono che, a differenza dell’ultima sosta, beneficerà di un giorno in più di allenamento. L’argentino sarà a maggior ragione tra i titolari di lunedì. Potrebbe valere lo stesso discorso per Christ Inao Oulai: il centrocampista ivoriano sta scalando le gerarchie e sarebbe candidato a scendere in campo dal primo minuto al Brianteo. Possibile turno di riposo per Nicolò Fagioli, che magari farà il suo ingresso a gara in corso.



L’INFERMERIA. Quanto agli infortunati, buone notizie sul fronte Alieu Njie, che ieri non è stato sottoposto ad alcuna visita di controllo perché sono state escluse gravi entità del suo infortunio alla coscia. Evidentemente, durante Polonia-Svezia, l’attaccante si è fermato in tempo da non peggiorare la situazione. Alla ripresa degli allenamenti di oggi, prevista per la mattina, sarà più chiaro il suo quadro. Ma le condizioni del classe 2005, come spiegato, non preoccupano oltremodo. Marin Pongracic e Fabiano Parisi proseguiranno infine il loro programma di recupero personalizzato, in modo da smaltire gradualmente i rispettivi infortuni. L’ex Lecce potrebbe rientrare per la sfida contro l’Udinese.



Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport