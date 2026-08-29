Ndour: "Oggi abbiamo un compito importante, dobbiamo dare tutto per ottenere la vittoria"

Le parole di Cher Ndour ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Frosinone, esordio stagionale dei viola in casa in campionato

Sta per iniziare Fiorentina-Frosinone, match senz'altro speciale per la Fiorentina che festeggia i cento anni della sua gloriosa storia.

All'interno del prepartita di Dazn ha parlato:

Sulla partita del centenario:

"Abbiamo un compito importante, ci aspettano 90 minuti tosti per chiudere al meglio questa giornata con la festa del centenario"

Sulla partita contro la Roma:

"Sicuramente perdere la prima di campionato fa sempre male ma dobbiamo restare bravi a reagire e a non pensare alla scorsa stagione. Sarà importante concentrarci sul presente, abbiamo lavorato bene siamo carichi e consapevoli delle nostre possibilità"

Sul regalare un gol alla gente nel giorno del centenario:

"Sarebbe bellissimo ma prima di tutto viene la squadra e la prestazione del gruppo. L'importante è l'atteggiamento e arrivare alla vittoria tramite l'atteggiamento e dare tutto oggi in campo"