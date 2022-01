Nazione, Vlahovic via ora? L’Arsenal prova l’affondo: offerta monstre a Vlahovic e all’agente

Secondo La Nazione oggi in edicola, l’Arsenal vuole fare sul serio per Vlahovic, i Gunners sono pronti a pagare 70 milioni alla Fiorentina, 19 per l’ingaggio e 18 alla firma per il suo agente. Delle cifre davvero fuori mercato, che potrebbero far partire subito il centravanti gigliato. Sarà però decisiva la volontà del calciatore.

