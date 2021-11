Nazione, Vlahovic, la Juve studia un piano per l’affondo in estate: servono 60-65 mln

La Fiorentina non vorrebbe far partire Vlahovic a gennaio. Un’offerta però di 60 milioni potrebbe far vacillare gli uomini di Commisso. Il club infatti considera il suo valore 60-65 milioni. Vlahovic ed il suo agente potrebbero decidere più di puntare su una direzione che non un’altra. Occhio alla Juve non può permetterselo a gennaio ma potrebbe studiare un piano per giugno. Magari potrebbe essere questa la decisione. Lo scrive La Nazione.

