Nazione, Vlahovic alla Juve? No, è l’ultima destinazione. Per lui resiste la pista estera 

Dusan Vlahovic difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio, più semplice per l’entourage del serbo aspettare giugno. La Juventus sembra davvero l’ultima destinazione possibile. I bianconeri dovranno già versare 50 milioni più 10 per Chiesa, in aggiunta Commisso non vorrebbe cederlo alla Juve. Occhio alla pista estera. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, JUVENTUS VINCE MA I TIFOSI BIANCONERI PENSANO ALLA FIORENTINA, CORI CONTRO FIRENZE E I VIOLA