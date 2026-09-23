Nazione: "Rosa viola, valutazione da oltre 350 milioni. Oulai il più pregiato di proprietà. Quotazioni in rialzo"

Il gioiello viola da oltre 320 milioni, nella graduatoria del valore delle rose della serie A, si assesta nella top ten, occupando la posizione numero otto

Il gioiello viola ha un valore importante. Oltre 350 milioni di euro, dice il puzzle dei giocatori che compongono la rosa assemblata da Fabio Paratici e guidata da Paolo Vanoli. Oltre 350 milioni, che poi è una stima che ovviamente non tiene conto (e non potrebbe essere altrimenti) di quello che racconterà in futuro il mercato quando ci saranno valutazioni di giocatori entrati nel mirino di questo o dell’altro club.

Il gioiello Fiorentina, di certo, ha avuto una brusca (positiva) impennata per quello che è stata la campagna acquisti conclusa all’inizio del mese. L’arrivo di giocatori dal prezzo ’pesante’ (da Oulai a Pellegrino, passando per Njie e Goncalves) ha aggiunto valore anche e soprattutto nel computo combinato con l’uscita di scena di elementi con quotazioni meno pregiate (Beltran, Madragora, Comuzzo, solo per fare qualche esempio), spingendo al rialzo la lancetta del prezzo della nuova Fiorentina.

Nel viaggio dei conti (di mercato) viola – fatto sulla base dei dati stimati e pubblicati (e aggiornati in tempo reale proprio come una borsa valori) dal sito transfermarkt – è curioso anche rileggere la suddivisione dei reparti, dove il pacchetto degli attaccanti rappresenta un tesoro da 128 milioni, con la difesa (il gruppo meno... costoso) quotata in totale 91 milioni e mezzo. Tra i singoli è doverosa una specifica: il maxi-valore della rosa benificia della presenza di un talento come Mastantuono (che però è di proprietà del Real), quotato intorno ai 45 milioni, ma che potenzialmente raggiungerebbe giù un prezzo di mercato superiore ai 55 milioni.

Oulai, invece, porta la bandiera del giocatore in rosa più pregiato e di proprietà della Fiorentina: il prezzo base e (al momento) fissato è di 28 milioni, anche se un passaggio di mano del giocatore, oggi, spingerebbe la cifra ben oltre i 30 milioni.

Storia di mercato e di valutazioni, quella che racconta la nuova Fiorentina anche se il gioiello viola da oltre 320 milioni, nella graduatoria del valore delle rose della serie A, si assesta nella top ten, occupando la posizione numero otto. Come dire che davanti alla Fiorentina ci sono sette società che possono vantare una quotazione complessiva rispetto al tesoro di Firenze. E se, obiettivamente, è normale aspettarsi la presenza (davanti ai viola) di club come l’Inter, la Juventus o il Napoli, di sicuro il dato spicca di più in questa classifica è il balzo del Como che alla seconda stagione dopo il ritorno in serie A è già sul podio (terza posizione) dei club più costosi del campionato italiano. E la valutazione dell’ex viola Kean, fa ovviamente la sua parte.

Lo scrive questa mattina La Nazione