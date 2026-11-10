L'analisi Nazione: "Vanoli può guardare al match con la Juve con ottimismo. Rammarico per due gol che potevano essere evitati"

Non basta sistemare la difesa: serve alzare il baricentro per tenere il gioco lontano dalla propria porta. Dopo la sosta, il calendario potrebbe offrire a Vanoli l'occasione per rilanciare la squadra.

Una boccata d’ossigeno. Forse non ancora la svolta definitiva, sarebbe troppo. Ma un passaggio importante per restituire serenità a una Fiorentina che aveva bisogno di ritrovare fiducia, convinzione e soprattutto qualche certezza. Questo sì. La gara contro la Juventus ha lasciato in eredità qualcosa di più di una semplice indicazione sul campo: ha contribuito ad allentare la tensione che si era accumulata intorno alla squadra e al suo allenatore, offrendo segnali incoraggianti sulla direzione intrapresa da Paolo Vanoli. Una strada che adesso dovrà essere percorsa con continuità, senza lasciarsi condizionare dagli errori e dalle difficoltà che ancora accompagnano il gruppo viola.

Il tecnico può guardare alla prestazione di domenica sera con una buona dose di soddisfazione. Le scelte iniziali sono state quelle più logiche, con la migliore formazione possibile in relazione alle condizioni e alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Anche le sostituzioni, nel complesso, hanno seguito una logica condivisibile, senza stravolgere l’impianto della squadra e cercando di intervenire sulle necessità emerse durante la partita. Insomma, Vanoli ha provato a mettere in campo la Fiorentina più competitiva possibile e, sotto questo aspetto, le risposte ricevute sono state promettenti. Come quelle arrivate da Pellegrino che contro la Juve ha giocato una partita solida, da centravanti vero.

Rimane, però, una componente di rabbia e insoddisfazione. Perché la sensazione è che la Fiorentina abbia pagato soprattutto gli errori dei singoli, più che problemi strutturali di interpretazione o di impostazione. Imprecisioni e situazioni gestite male che hanno finito per compromettere quanto di buono era stato costruito. Una distinzione importante, anche nell’ottica del lavoro quotidiano: correggere gli errori individuali è indispensabile, ma non significa dover ripartire da zero sul piano delle idee.

Ci sono ancora distanze da colmare, soprattutto tra i reparti. La linea difensiva e la mediana devono imparare a muoversi riducendo gli spazi tra le rispettive zone di competenza. Una squadra più corta è una squadra che riesce a difendere meglio, ma anche a recuperare il pallone con maggiore efficacia e a ripartire con distanze più favorevoli. È proprio su questo equilibrio che si giocherà una parte significativa della crescita viola.

L’obiettivo, infatti, non può essere soltanto quello di limitare i danni e concedere meno agli avversari. Vanoli vuole una Fiorentina capace di alzare progressivamente il baricentro e di andare a cercare il gioco più lontano dalla propria porta. Più aggressività, maggiore capacità di recuperare palla in avanti e, soprattutto, più possesso. Non un possesso sterile, ma uno strumento per controllare le partite, gestire i momenti di difficoltà e costringere gli avversari a rincorrere. In fondo, questa squadra è stata costruita proprio su queste caratteristiche, sapendo che è più brava da aggredire che a difendere. Lacuna che potrebbe essere colmata con il mercato di gennaio, sapendo già quali profili andare a inseguire, senza voler anticipare un tema che è sul tavolo di Paratici e dei suoi uomini di mercato.

Il lavoro, sul campo, delle prossime settimane diventa fondamentale. La qualità delle idee deve trasformarsi in automatismi, le intenzioni in comportamenti riconoscibili e la voglia di aggredire in una pressione organizzata.

Anche il calendario che attende i viola dopo la sosta può offrire un’occasione per dare concretezza ai progressi. La tranquillità ritrovata dopo la Juventus dovrà diventare un punto di partenza, non un motivo per abbassare la guardia.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione