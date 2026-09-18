Nazione: "Vanoli punta al recupero di Dragusin. In alternativa pronta la coppia Pongracic-Ranieri"

La sfida al Napoli di Allegri rappresenta un bel banco di prova per la difesa viola. Si cercherà di avere Dragusin, se non ce la dovesse fare non mancano le alternative.

Il primo esame vero arriva quando il cantiere è ancora aperto. E forse è proprio questo a rendere Fiorentina-Napoli uno stress test particolarmente interessante per la difesa di Paolo Vanoli. Hojlund davanti, Politano e Vergara larghi, De Bruyne qualche metro più indietro, qualità e soluzioni offensive in abbondanza nonostante qualche infortunato eccellente fra gli uomini di Allegri: domenica al Franchi servirà alzare parecchio l’asticella rispetto alle ultime uscite. Non soltanto nei singoli duelli, ma soprattutto come reparto e soprattutto come squadra. Distanze, letture, coperture preventive. Tutto quello su cui il nuovo allenatore sta lavorando da quando è tornato a Firenze.

Il primo punto interrogativo riguarda Radu Dragusin. Il rumeno (in crescita) ha lasciato il campo all’intervallo contro il Pisa per un leggero affaticamento muscolare e continua a essere monitorato giorno dopo giorno. Nessun problema particolare, ma il ballottaggio con Pongracic è aperto. Il centrale rumeno rappresenta il riferimento attorno al quale è stata costruita la nuova linea arretrata e averlo contro Hojlund sarebbe importante anche per caratteristiche fisiche. Ma Vanoli può scegliere anche là dietro quest’anno. Non solo nel reparto offensivo. Il piano B porta alla rodata coppia Pongracic-Ranieri una certezza del recente passato viola ma scivolata indietro nelle gerarchie dopo un mercato che ha cambiato il reparto.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione