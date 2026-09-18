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Nazione: "Vanoli punta al recupero di Dragusin. In alternativa pronta la coppia Pongracic-Ranieri"

La sfida al Napoli di Allegri rappresenta un bel banco di prova per la difesa viola. Si cercherà di avere Dragusin, se non ce la dovesse fare non mancano le alternative.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2026 08:53
Nazione: "Vanoli punta al recupero di Dragusin. In alternativa pronta la coppia Pongracic-Ranieri" -
Rassegna Stampa
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Il primo esame vero arriva quando il cantiere è ancora aperto. E forse è proprio questo a rendere Fiorentina-Napoli uno stress test particolarmente interessante per la difesa di Paolo Vanoli. Hojlund davanti, Politano e Vergara larghi, De Bruyne qualche metro più indietro, qualità e soluzioni offensive in abbondanza nonostante qualche infortunato eccellente fra gli uomini di Allegri: domenica al Franchi servirà alzare parecchio l’asticella rispetto alle ultime uscite. Non soltanto nei singoli duelli, ma soprattutto come reparto e soprattutto come squadra. Distanze, letture, coperture preventive. Tutto quello su cui il nuovo allenatore sta lavorando da quando è tornato a Firenze.

Il primo punto interrogativo riguarda Radu Dragusin. Il rumeno (in crescita) ha lasciato il campo all’intervallo contro il Pisa per un leggero affaticamento muscolare e continua a essere monitorato giorno dopo giorno. Nessun problema particolare, ma il ballottaggio con Pongracic è aperto. Il centrale rumeno rappresenta il riferimento attorno al quale è stata costruita la nuova linea arretrata e averlo contro Hojlund sarebbe importante anche per caratteristiche fisiche. Ma Vanoli può scegliere anche là dietro quest’anno. Non solo nel reparto offensivo. Il piano B porta alla rodata coppia Pongracic-Ranieri una certezza del recente passato viola ma scivolata indietro nelle gerarchie dopo un mercato che ha cambiato il reparto.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione

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