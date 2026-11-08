Probabile Nazione: "Tutto porta alla conferma della squadra che ha battuto il Sassuolo. Oulai insidia Fagioli a centrocampo"

Un'ulteriore conferma per la probabile formazione viola: stesso undici visto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con Oulai che insidia Fagioli per una maglia da titolare

Tutto sembrava portare alla conferma, per la terza sfida di fila, dell’undici che nelle ultime uscite ha saputo dare più garanzie a Paolo Vanoli. Lo schieramento, per intenderci, che nelle gare contro Atalanta e Sassuolo aveva conquistato 4 punti, dimostrando di iniziare ad avere anche una parvenza di identità tattica. Così, però, non dovrebbe essere, con l’indiscrezione dell’ultim’ora che nella zona centrale del campo ha visto il sorpasso di Oulai ai danni di Nicolò Fagioli. Le prove dell’ivoriano nelle due recenti partite (l’ex Trabzonspor è sempre subentrato dalla panchina) avrebbero infatti convinto il tecnico a dare una chance dall’inizio al classe 2006, che non parte titolare dalla gara con il Genoa del 10 ottobre (quasi un mese fa) e che per tutta la settimana è stato in ballottaggio con l’azzurro.

Per il resto, però, a farla da padrone sarà ancora una volta la linea della continuità, con dieci/undicesimi che viaggiano verso la conferma rispetto al successo rotondo di Reggio Emilia di lunedì. Il motivo è essenzialmente di tipo tecnico: l’allenatore sta iniziando solo ora, dopo due mesi di lavoro, a conoscere nel profondo il gruppo a sua disposizione e dunque per trovare quel famigerato «equilibrio» tante volte evocato in sala stampa si è reso necessario puntare con continuità su un blocco di giocatori che possano trovare i corretti automatismi tra i reparti. Ragion per cui, al netto delle note assenze, tutto lascia pensare che dopo la mini-striscia positiva iniziata la settimana scorsa contro la Dea il tecnico voglia dare continuità al gruppo che, pur con le solite falle, ha iniziato a dare qualche garanzia in più.

Gli assenti, si diceva: anche questa sera Atta non sarà della partita. Nonostante l’ottimismo, il francese non sarà della partita e proverà a rimettersi in sesto per la ripresa del campionato dopo la sosta (ma anche su questa prospettiva Vanoli è apparso tutt’altro che sicuro). Buone notizie invece per Ranieri, che ha lavorato in gruppo per tutta la rifinitura e oggi siederà in panchina. Venendo dunque alla formazione, il modulo di riferimento sarà il 4-3-3 e, davanti a De Gea, vedrà l’impiego del quartetto difensivo formato da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario, con poi la linea mediana costituita da Ndour, Oulai (ma il ballottaggio con Fagioli resta aperto) e Brescianini. In attacco confermati Mastantuono e Njie a supporto di Pellegrino.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione