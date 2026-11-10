Il caso Nazione: "Troppi gol. Non è solo colpa di De Gea, la viola ha problemi ovunque in fase di non possesso"

La media di due gol subiti a partita evidenzia le difficoltà del reparto arretrato. I rientri di Ranieri e Pongracic potranno dare una mano, ma sulla fase difensiva resta ancora molto lavoro da fare

Due gol, e spiccioli, subiti. La media non è cambiata neppure dopo la partita contro la Juventus e per Vanoli il problema della difesa resta tutto da risolvere nel corso di una sosta che comunque si annuncia piuttosto serena. La Fiorentina ha incassato 25 reti in undici giornate, 2,27 a gara. Soltanto il Sassuolo, con 29, ha fatto peggio. I viola condividono il penultimo posto nella graduatoria delle difese con Monza e Udinese. E se nelle ultime settimane qualcosa è cambiato nella produzione offensiva e nella qualità delle prestazioni, dietro la Fiorentina continua a concedere troppo. Anche domenica sera, in una partita che avrebbe potuto vincere, sono stati gli errori difensivi a pesare sul risultato.

La porta di De Gea non è mai rimasta inviolata dall’inizio del campionato. Un dato che racconta le difficoltà di una squadra che, anche quando riesce a imporre il proprio gioco, finisce quasi sempre per concedere qualcosa agli avversari. Vanoli ha lavorato sull’atteggiamento, ha alzato il baricentro e cercato di rendere la Fiorentina più aggressiva ma gli equilibri difensivi restano precari. Nelle ultime tre giornate, contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, sono arrivati altri sei gol al passivo. Due per volta, nonostante prestazioni complessivamente in crescita e cinque punti guadagnati.

Contro i bianconeri sono stati soprattutto gli errori individuali a fare la differenza. Sul primo pareggio Viery si è fatto sorprendere da Kolo Muani, che ha avuto il tempo di servire Woltemade davanti alla porta. Sul secondo è stato De Gea a sbagliare completamente l’uscita sul calcio d’angolo, permettendo a Bremer di firmare il 2-2. E proprio il rendimento del portiere spagnolo è finito nuovamente nel mirino. Vanoli lo ha difeso anche domenica sera, confermandolo come proprio capitano e senza troppi giri di parole (non potrebbe fare altrimenti), ma è chiaro che prima o poi una riflessione, anche in vista del prossimo anno, andrà fatta.

Sarebbe comunque riduttivo attribuire tutte le responsabilità ai difensori e al portiere. La Fiorentina continua ad avere problemi nelle coperture preventive e nella gestione delle transizioni avversarie. C’è poi la gestione dei vantaggi, altro aspetto sul quale il tecnico ha insistito dopo la Juventus. Due volte avanti e due volte raggiunti, con la sensazione di aver lasciato per strada un’occasione importante.

La sosta aiuterà anche sul fronte degli uomini. Pongracic è atteso al rientro, mentre Ranieri avrà altro tempo per ritrovare la condizione migliore. Due recuperi importanti per un reparto nel quale Dragusin è diventato un riferimento, ma che ha bisogno di trovare maggiore continuità negli interpreti. Viery ha alternato buone cose a errori di inesperienza. Intanto davanti la Fiorentina ha cominciato a funzionare. Sono 17 i gol segnati in campionato, otto soltanto nelle ultime tre giornate. Un rendimento offensivo che avrebbe potuto portare più punti se fosse stato accompagnato da una maggiore solidità difensiva.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione