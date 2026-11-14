Il rientro Nazione: "Trequartista o mezz'ala? Il rientro di Atta costringe Vanoli a ridisegnare il centrocampo"

Nel 4-3-3 Atta verrebbe impiegato nel suo ruolo naturale di mezz'ala. Alternativamente potrebbe essere schierato dietro alle punte nel 4-2-3-1

Il rientro imminente di Arthur Atta non restituisce a Paolo Vanoli soltanto una pedina preziosa sul piano atletico dopo quasi due mesi di stop, ma ridisegna anche la geografia tattica del centrocampo della Fiorentina. Come analizzato da La Nazione, il pieno recupero del centrocampista francese apre infatti due strade principali per dare nuova linfa, qualità e imprevedibilità alla manovra gigliata.

La prima soluzione conduce al 4-3-3, un sistema in cui Atta ritroverebbe il suo habitat naturale di mezzala sinistra. In quella porzione di campo il francese può sprigionare al meglio il proprio repertorio fatto di strappi palla al piede, conduzioni in verticale e inserimenti senza palla a supporto della punta. Questa scelta imporrebbe però uno studio attento degli incastri in mediana, per garantire la necessaria copertura difensiva insieme a Cher Ndour e a uno tra Nicolò Fagioli e Chris Inao Oulai.

La seconda alternativa guarda invece al 4-2-3-1, con l'ex Udinese avanzato nel ruolo di trequartista alle spalle del centravanti. Si tratta di una mossa già testata con successo nella trasferta di Venezia — coincisa con la prima vittoria stagionale dei viola — che consentirebbe di sfruttare la sua fisicità e la sua capacità di cucire il gioco direttamente negli ultimi trenta metri. In questo scenario, però, si accenderebbe subito un serrato ballottaggio sulla trequarti con Gonçalves. Due vestiti tattici diversi, dunque, che offrono a Vanoli armi supplementari per alzare il tasso tecnico della squadra.