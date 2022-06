Nazione svela: “Italiano nei giorni scorsi ha sentito telefonicamente Torreira, il quale vuole restare”

La giornata di ieri è scivolata via senza sussulti. Lucas Torreira rimane in attesa di conoscere il proprio futuro dal ritiro dell’Uruguay, mentre a Firenze si è visto soltanto Daniele Pradè, al lavoro dal centro sportivo. Rocco Commisso e Joe Barone hanno monitorato la situazione da New York (il ritorno del dg viola in città è previsto per l’8 giugno). Torreira, tra un allenamento e l’altro con la Celeste, ha rilasciato l’ennesima dichiarazione d’amore al popolo viola: «La mia intenzione è di restare alla Fiorentina – ha detto a FanPage -, ma bisognerà che il club trovi un accordo con l’Arsenal. Io a Firenze sto benissimo». Messaggio forte e chiaro, intenzioni altrettanto evidenti da parte del giocatore.

È stato lui a voler tenere aperta la porta alla Fiorentina, nonostante un po’ di amarezza per come sono state gestite le ultime settimane. L’opzione d’acquisto a 15 milioni di euro è scaduta ieri, vero, ma Torreira ha detto chiaramente all’agente Pablo Bentancur di dare comunque la precedenza al club viola a partire da oggi. Inizia così una seconda fase della trattativa, completamente nuova e da ricostruire pezzo per pezzo. Con l’Arsenal e con il calciatore. La società viola paventava già da giorni questa possibilità. Niente di semplice, giusto per ribadirlo, ma la conferma che l’entourage del centrocampista sia disposto ad aspettare la Fiorentina ancora qualche giorno. Difficile prevedere come finirà, anche perché adesso i Gunners potranno ascoltare le proposte di altri club interessati a Torreira. Lo stesso calciatore capirà che tipo di squadre sono realmente interessate a lui.

Anche Italiano (che nei giorni scorsi ha sentito telefonicamente l’uruguaiano) attende di capire cosa ne sarà del suo cervello in mezzo al campo. Ieri Torreira ha avuto parole al miele per il tecnico: «Molto merito per il mio rendimento va dato al mister, che mi ha fatto sentire importante per la squadra. Personalmente mi sono sentito molto amato da compagni e tifosi, ed è vero che quando hai fiducia nei tuoi mezzi e senti il favore dell’ambiente tutto va per il meglio». Lo scrive La Nazione.

