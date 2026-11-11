L'analisi Nazione sulla sosta: "La squadra pronta a rimettersi a lavoro, con l’obiettivo di riprendere la corsa in campionato"

Il tecnico viola traccia la rotta: intensità e massima concentrazione per voltare pagina definitivamente e mettersi alle spalle il periodo altalenante

Berretto e fischietto pronti. E magari non solo quelli che utilizza regolarmente sul campo per dirigere un allenamento.

In queste ore, infatti, Paolo Vanoli potrebbe decidere di utilizzare berretto e fischietto ma quelli da... vigile urbano con l’obiettivo di un ordinare un perentorio e motivatissimo divieto di sosta ai suoi giocatori. Già perchè, il concetto che la Fiorentina dovrà portarsi dentro da domani, quando appunto ripartirà il lavoro al Viola Park, con la seduta di allenamento dopo tre giorni di vacanza, il concetto – dicevamo – è quello di ‘non fermarsi’, di continuare a mettere in fila e tenere vive le buone sensazioni delle ultime settimane e di far ripartire (tutti insieme) il campionato nella direzione giusta.

Risultati e soprattutto qualità di gioco. I punti aggiunti alla classifica nelle sfide con Atalanta, Sassuolo e Juve obbligano la Fiorentina a quello che potremmo definire il primo divieto di sosta obbligatorio. Dunque, la ripartenza del campionato, visto anche il calendario, dovrà portare i risultati e i punti giusti (e indispensabili) per uscire dalle acque del fondo classifica. Il programma di novembre prevede la doppia trasferta a Monza e Udine, poi, nella prima parte di dicembre arriverà a Firenze il Cagliari e si andrà a Parma.

Tutti scontri con squadre che – al momento – sono dirette concorrenti dei viola. Tutti scontri che la Fiorentina ha l’obbligo di sfruttare senza fermarsi. Senza prendersi il lusso di lasciare qualcosa per strada ma di ottenere soltanto il massimo. Non che ci siano partite più facili altre, questo la Fiorentina lo ha capito bene anche a sue spese, ma il fatto che per un mesetto non ci sono in calendario appuntamenti con le big non è da trascurare.

Divieto di sosta numero due: il gioco. Il cantiere-Fiorentina ha lanciato segnali di crescita preziosi. Dal vuoto della parentesi con Grosso alle difficoltà della ripartenza con Vanoli, le cose sono andate (tendenzialmente) meglio nelle ultime settimane. I problemi, come i troppi gol sulle spalle della difesa e una non facilissima propensione alla finalizzazione, ci sono ancora, ma qualcosa sta cominciando a girare nella direzione giusta sul piano dell’atteggiamento, della reazione alle fasi in salita, del tentare (come è stato proprio con la Juve) l’assalto al risultato anche quando la stanchezza e la tenuta fisica dei minuti vicini al 90’ si fanno sentire. E’ da qui che Vanoli vuole che il suo gruppo riparta. Con lo spirito di crescere, migliorarsi, di fare passi in avanti in tutte le fasi e (sfruttando appunto il calendario) mettere nei guai i prossimi avversari che, come detto, sulla carta, sono assolutamente abbordabili. Lo screening del rendimento dei singoli dice che giocatori come Njie, Oulai, Pellegrino e ovviamente Mastantuono, hanno acceso un percorso personale decisivo e sul quale la natura della squadra può soltanto migliorare. Dunque, sarebbe una follia non fare tesoro e approfittare di questi piccoli ma significativi lampi.

C’è poi un terzo divieto di sosta che Vanoli ha voluto fischiare a una parte dei suoi giocatori. Ovvero a quelli che in questi giorni sono impegnati con la maglia della Nazionale. Il tecnico viola, dopo la vittoria a casa del Sassuolo, ebbe modo di lanciare messaggi forti e chiari (con tanto di bacchettate sulle mani ai diretti interessati) a chi secondo lui era tornato dalla parentesi in Nazionale senza lo spirito giusto (e di sacrificio). Anzi, sempre per dirla con Vanoli, aveva fatto di peggio e in qualche modo si era fatto segnare e distrarre dalle situazioni comunque belle e positive (il gran gol di Ndour con l’under 21 e la maglia numero 10 per Fagioli nell’Italia di Mancini).

In pratica, Vanoli vuole, pretende e ha chiesto a tutti i suoi giocatori (nazionali e non) di mantenere l’umiltà e la voglia di riemergere che serve per poter dare alla stagione una svolta definitiva. Insomma, un divieto di sosta anche all’atteggiamento da non mollare di squadra che deve muoversi con attenzione, prudenza ma anche determinazione e convinzione dettate dalla volontà (e dalla necessità) di non interrompere il fluido positivo realizzato negli ultimi tempi.

Anche perché se qualcuno farà buone cose in Nazionale dovrà poi essere bravo a portarsele a casa e metterle a disposizione del lavoro con la maglia della Fiorentina.

Si riparte da qui, insomma. Con gli allenamenti per tenere la condizione giusta per chi è rimasto a Firenze, per le lezioni di psicologia che Vanoli terrà con loro nelle prossime giornate al Viola Park e con uno sguardo alle prestazioni dei ragazzi chiamati in Nazionale.

Che avranno sì la possibilità di realizzare qualcosa di speciale e di positivo, ma che allo stesso tempo non dovranno dimenticare quelle che dovranno consegnare alla Fiorentina per accompagnarla alla fine di un 2026 che per i dirigenti viola e per l’allenatore dovrà essere un passo decisivo in avanti nella direzione di un nuovo anno dove le soddisfazioni prenderanno il posto delle tante (troppe) delusioni accumulate nella stagione scorsa e nei primi mesi di questo campionato.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione