Nazione sulla Primavera: "Buon pari, 1-1 contro il Parma. Croci è al quarto gol in cinque gare"

Il risultato ottenuto con i ducali ha se non altro dato la sensazione che Croci e compagni sono tornati dalla sosta con le idee più chiare

È un pari incoraggiante quello che la Fiorentina Primavera ha ottenuto al Viola Park contro il Parma, nel replay della finale scudetto della passata stagione. E se l’1-1 finale non ha permesso alla squadra di Andreazzoli di trovare il primo successo stagionale (i baby viola sono ancora penultimi a quota 4 punti), il risultato ottenuto con i ducali ha se non altro dato la sensazione che Croci e compagni sono tornati dalla sosta con le idee più chiare.

Merito del nuovo assetto varato dal tecnico (il 3-4-3 ha dato risposte confortanti in difesa) ma anche di un atteggiamento più maturo. Certo, i difetti in zona offensiva restano, visto che senza Croci (che ieri al 34’ ha trovato il quarto gol in cinque gare) la Fiorentina continua ad avere pochi spunti ed è infatti bastata una punizione di De Martis al 38’ per riequilibrare il punteggio. Ma se non altro qualcosa, al netto degli assenti, inizia ad intravedersi.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione