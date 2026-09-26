Nazione sulla linea difensiva: "Dai 37 di Grosso ai 50 metri di Vanoli. La linea sta molto più alta"

Vanoli vuole una Fiorentina corta, capace di difendere in avanti e ridurre la distanza dalla porta avversaria al momento della riconquista

Anche l’atteggiamento difensivo racconta il cambio di rotta impresso da Vanoli. Nelle prime tre giornate con Grosso la Fiorentina aveva tenuto la linea difensiva mediamente intorno ai 37 metri, la più bassa della Serie A. A Venezia, al debutto in campionato di Vanoli, si è avvicinata ai 43: circa 6 metri in più. Un’indicazione confermata anche dagli altri parametri. Al Penzo l’altezza media delle azioni difensive viola è stata di 39,2 metri. Ancora più evidente la trasformazione col Napoli: dai 38,1 metri del primo tempo ai 50,4 della ripresa. Oltre 12 metri più avanti. Sei minuti ed è arrivato il gol. Un caso? Forse no. È cambiata soprattutto la zona nella quale la Fiorentina ha cercato di riconquistare il pallone.

Pure la sfida col Pisa offre un’altra foto, attraverso un indicatore differente. Il baricentro è rimasto stabilmente oltre la metà campo: 57,14 metri nel primo tempo e 56,27 nel secondo. Numeri diversi che convergono nella stessa direzione. Vanoli vuole una Fiorentina corta, capace di difendere in avanti e ridurre la distanza dalla porta avversaria al momento della riconquista. Più verticale quando ha il pallone, più alta quando deve riprenderlo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione