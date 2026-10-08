Nazione sul dilemma Mastantuono: "Oggi seduta personalizzata. La titolarità per Genova è a rischio"

Oltre al volo e al fuso orario, ci sono infatti da smaltire i carichi di lavoro sostenuti con la Selección e i novanta minuti complessivi distribuiti su tre gare ufficiali

Da Buenos Aires a Genova, con il tempo come primo avversario. Franco Mastantuono ha anticipato il rientro a Firenze ma la corsa per una maglia da titolare sabato al Ferraris resta ancora in salita. La buona notizia, se non altro, è arrivata nelle ultime ore: il numero 30 è tornato ieri sera in città, prima dunque del previsto, guadagnando un margine prezioso per recuperare e mettersi a disposizione di Vanoli. Quando ieri in Italia era notte fonda, l’argentino era ancora al Monumental, dove ha disputato gli ultimi 10 minuti della sfida col Benin e partecipato alla festa per l’addio di Leo Messi alla Nazionale. Un carico di emozioni che il classe 2007 ha raccontato ai media argentini: «Se fosse per me, gli chiederei di continuare. Vedere Messi lasciare la Nazionale è stato molto doloroso: durante il suo discorso era visibilmente emozionato. Per me è stato un idolo fin da quando ero bambino».

Già questo pomeriggio Mastantuono sarà al Viola Park per l’allenamento, anche se lo staff tecnico dovrebbe riservargli una seduta individuale. Oltre al volo e al fuso orario, ci sono infatti da smaltire i carichi di lavoro sostenuti con la Selección e i novanta minuti complessivi distribuiti su tre gare ufficiali. Prima della trasferta resterà così una sola vera giornata di lavoro: la rifinitura di domani, dopo la quale dovrebbe prendere la parola Vanoli. Mastantuono difficilmente vorrebbe rinunciare al posto dall’inizio, tanto più dopo una notte vissuta accanto al suo idolo. L’ultima parola spetterà però all’allenatore, chiamato a valutare quanto l’ex Real possa offrire nell’immediato. Ad oggi l’orientamento è farlo partire dalla panchina, affidando una maglia da titolare a chi è rimasto a lavorare a Firenze o ha già accumulato un numero adeguato di allenamenti in gruppo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione